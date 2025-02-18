Kocaeli'de arkadaşını boğup cesediyle günlerce dolaştı!

R.G. arkadaşını boğup, otomobile yüklediği ceset ile tam 36 saat boyunca dolaşmış.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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Kocaeli Gebze'de, bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak (49), 5 Ocak'ta evden çıktı. Bir daha geri dönmedi. Polis ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak'ın bulunması için çalışma başlattı.



Polis ekipler, Yüzüak'ın en son görüştüğü yakın arkadaşları R.G. ve M.A.'yı gözaltına aldı. R.G. Murat Yüzüak'ı aralarındaki kumar meselesinden çıkan para anlaşmazlığı nedeniyle boğarak öldürdüğünü söyleyerek suçunu itiraf etti. R.G. tutuklandı. M.A. ise serbest bırakıldı.

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