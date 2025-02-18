İzmir'de hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç için annesi adalete sığındı!
F.K.’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki lise öğrencisi Murat Çiftçi, kazadan 36 gün sonra hayatını kaybetti.
İzmir Çiğli'de 26 Şubat 2024'te okul çıkışında motosikletiyle ilerlerken F.K.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki lise öğrencisi Murat Çiftçi, kazadan 36 gün sonra hayatını kaybetti.
Tutuklanan sürücü hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, kabul edildi. Anne Dilek Erkan, oğlunun evliliklerinden 12 yıl sonra dördüncü tüp bebek denemesi sonrası doğduğunu söyledi. "Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.