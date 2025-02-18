Hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin öğretmenleri tarafından yad edildi!

Laçin Akyol’un otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesi, ailesi ve yıllarca keman dersi aldığı konservatuvardaki öğretmenlerini derinden yaraladı. MEÜ Müdürü Dr. Duygu Deniz Demirel, “Hep kalbimizde olacak” dedi.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim için İsviçre'ye giden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.



Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Genç sanatçı, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Akyol'un ölümü, ailesi Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol ile yakınlarının yanı sıra yıllarca keman dersi aldığı öğretmenlerini derinden yaraladı.

HAYALLERİ YARIM KALDI

Akyol'u küçük yaşlarından itibaren tanıdığını dile getiren MEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Dr. Duygu Deniz Demirel Akyol, "Laçin 2012'de yarı zamanlı keman öğrencimiz olarak eğitime başladı. 12 senedir bilfiil birlikteydik. Maalesef hayalleri yarım kaldı. Acımız taze. Laçin, sanat tutkusuyla sonsuza dek yaşayacak ve hep kalbimizde olacak" dedi.

ALTIN BİLEZİKTİ

12 yıl eğitim verdiği Akyol'u ödül kazandığı yarışmalara hazırlayan keman öğretmeni Lily Tchumburidze de çok üzgün olduğunu şöyle dile getirdi: "Kemanı tutuşu bile onun güzel karakterini belli ediyordu. Benim için altın bilezikti." Marine Jintcharadze, "Onun kaybı sadece kendi ailesi için değil Türkiye'nin kaybıydı" dedi.

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