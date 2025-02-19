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İstanbul'da uçuşlara kar engeli! THY sefer iptallerini duyurdu: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen...

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Türk Hava Yolları (THY) 19 Şubat İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyururken Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği açıklandı.

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İstanbul’da uçuşlara kar engeli! THY sefer iptallerini duyurdu: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen...

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İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

BAKANLIK TEDBİRLERİ AÇIKLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alınan önlemler ve iptal edilen seferlere ilişkin bilgi verildi.

İstanbul Havalimanı'nda bugün yüzde 15'e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Türk Hava Yollarının günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Şubat'ta uçuş iptalinin gerekli olmadığının değerlendirildiği, 20 Şubat Perşembe günü yapılacak uçuşların ele alındığı ve ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 10 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda Pegasus tarafından 46, Ajet tarafından ise 22 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Şubat Cuma günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 15 oranında uçuş iptali yapılmasına, bu kapsamda Pegasus tarafından 68 uçuş, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir. Her iki havalimanı içinde uçuş ekiplerinin uçuş programları işletmeler tarafından gözden geçirilmiş olup kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapılmıştır. Uçuş ekiplerindeki nöbetçi sayıları gözden geçirilmiş, gerekli takviyeler işletmeler tarafından yapılmaktadır."

THY seferleri iptal edildi. (AA)THY seferleri iptal edildi. (AA)


THY İPTALLERİ DUYURDU

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için internet sitemiz üzerinden uçuş numaranızı veya rotanızı girerek uçuş durumunuzu takip ediniz."

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ İPTALLLER

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda perşembe ve cuma günleri uçuş iptalleri yaşanacağı duyuruldu.

İstanbul'da uçuşlara kar engeli! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda o tarihlerde seferler iptal edildi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İstanbul'da uçuşlara kar engeli! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda o tarihlerde seferler iptal edildi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AJET İPTALLERİ DUYURDU

Ajet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)'un 18 Şubat 2025 tarihinde, İstanbul'da kar yağışı nedeni ile uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 20 Şubat ve 21 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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