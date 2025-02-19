İstanbul’da uçuşlara kar engeli! THY sefer iptallerini duyurdu: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen...

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 21:53

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alınan önlemler ve iptal edilen seferlere ilişkin bilgi verildi.

BAKANLIK TEDBİRLERİ AÇIKLADI Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

İstanbul Havalimanı'nda bugün yüzde 15'e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Türk Hava Yollarının günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Şubat'ta uçuş iptalinin gerekli olmadığının değerlendirildiği, 20 Şubat Perşembe günü yapılacak uçuşların ele alındığı ve ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 10 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği belirtildi.