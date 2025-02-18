Bin 500 yıllık tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan bin 500 yıllık tescilli sarnıcın, SPA (masaj) merkezine döndürülmesi haberi sonrasında belediye, ruhsatsız mekanı, içerisinde havuz ve masaj salonu olan işletmeyi mühürledi.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan 5 yıldızlı bir otel markası altında faaliyet gösteren işletme, turizme kazandırılması gereken bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezine çevirdi. Sarnıç içine havuz koyan merkez alt kata ise özel bölmeli olarak masaj salonları yaptı.



Müşterilerine 40 dakika masaj 40 dakika da havuz hizmeti sunduğu belirtilen tarihi sarnıç içindeki işletmenin, bu hizmetler karşılığında kişi başı 200 Euro aldığı öğrenildi. Tarihi sarnıcı SPA merkezine çeviren işletme kendi tanıtımında sarnıcın bin 500 yıllık olduğunu ve dünyada başka hiçbir yerde bu şekilde bir SPA merkezinin olmadığını da dile getiriyor.



Skandal sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fatih Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri, Koruma Kurulu Kararları gereği, benzeri görülmemiş bir şekilde tescilli tarihi yapı da havuz ve SPA merkezi inşa eden işletmeyi mühürledi.



RUHSATSIZ ÇIKTI

60'a yakın mülkiyet sahibi olan bin 500 yıllık tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşletme 27 Kasım 2024 tarihinde vergi muafiyeti talebinde bulundu. Ancak bu talep reddedildi.

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