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Santorini'deki su altı yanardağında magma hareketleri gözlemlendi!

Yunanistan Santorini'deki su altı yanardağı ve çevresindeki magma hareketleri bilim insanları tarafından tespit edildi. Adada özellikle geceleri duyulan gizemli uğultunun, denizin altındaki kırılan fayların sesinden kaynaklanabileceği belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Santorini’deki su altı yanardağında magma hareketleri gözlemlendi!

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    Bilim insanları, Yunanistan Santorini altındaki su altı yanardağı ve çevresinde magma hareketlerinin gözlemlendiğini belirtiyor. Adada özellikle geceleri duyulan gizemli uğultu, denizin altında kırılan fayların sesi olabilir.

    Yalnızca dün sabah birkaç saat içinde 70'in üzerinde deprem oldu. Son ölçümler sulardaki sıcaklık artışı, bulanıklık ve volkanik alanlardaki yükselmelerle birleşerek deprem riskini ortaya koyuyor. Uzmanlar, Santorini'nin altına büyük bir magma tabakasının yani alev lapasının olduğunu belirtiyor.

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