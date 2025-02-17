Eski futbolcu Mesut Özil Vav TV’de gençlerin sorularını yanıtladı!

Eski futbolcu Mesut Özil, Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla 'Gençlerle Baş Başa' programına konuk oldu. Özil, programda gençlerin sorularını yanıtladı. Özil'in açıklamalarından satır başları şöyle:

FENERBAHÇE HAYALİMDİ

Fenerbahçeli olmak hep hayallerimden biriydi. O da gerçek oldu.

İYİ Kİ DE BIRAKMIŞIM

Fenerbahçe'de birkaç yıl oynadıktan sonra jübilemi yapmak istedim. Sarı-Lacivertlilere bu yüzden geldim. Ama izin vermediler. Sonrasında zaten Başakşehir'e gittim, ardından da ikinci çocuğum dünyaya geldi ve futbolu bıraktım. İyi ki de bırakmışım. Huzuru ve mutluluğu bulmak için futbolu bıraktım.

TÜRKLÜĞÜMÜ SAKLAMADIM

Dedem Almanya'ya ilk gidenlerden. Dili öğrenmesi zordu ama hiç Türklüğümüzü saklamadık. HAK ETMİYORLAR

Arabistan'a giden futbolcular, o paraları hak etmiyor. Ne kadar verirlerse versinler gitmem. Beni PSG istiyordu, Bayern Münih istiyordu ama Madrid'e gitmek istedim.