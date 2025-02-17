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ABD'de yaşayan Türk Yakup Zoklu New Jersey’de Cliffside Park Şefi oldu!

ABD’de uzun yıllar polis memuru olarak görev yapan Yakup Zoklu, New Jersey’de Cliffside Park Şefi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
ABD’de yaşayan Türk Yakup Zoklu New Jersey’de Cliffside Park Şefi oldu!

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    ABD'ye ailesiyle birlikte 7 yaşında giden Yakup Zoklu, liseden mezun olduktan sonra St. Peter's Üniversitesi'nde lisans, Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimini tamamlayıp kolluk kuvvetlerine katıldı.

    Türklerin yoğun olduğu New Jersey'de yıllarca polis memuru olarak görev yapan Zoklu, başarılı operasyonlarda yer aldı. Üstlerinin dikkatini çekince de 4 Şubat'ta Cliffside Park Polis Şefi olarak atandı. ABD'de çok zorluk çeken Zoklu, duygularını şöyle anlattı:

    "Hep polis olmak istiyordum. Bizde polis şefi olmak önemli bir başarıdır, özellikle de benim gibi Türkiye'de doğmuş biri için. Bu, büyük bir onur. Hem sorumluluklar hem de zorluklarla dolu önemli bir başarı. Topluma hizmet etmekten ve toplumu korumaktan onur duyarken aynı zamanda adalet ve kamu güvenliğini sağlamak için bu departmana liderlik edeceğim."

    DAYANIŞMA
    New Jersey'de büyük bir Türk toplumunun olduğunu ve her durumda Türk toplumuyla güçlü dayanışma içinde bulunduğunu belirten Zoklu, amacının tüm topluma en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu vurguladı.

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