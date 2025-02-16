Batman’da şüpheli olay! Sakız öldürdü denilmişti: 12 yaşındaki Esra’nın boynunda ip izleri ortaya çıktı

Batman'da yaşayan 12 yaşındaki Esra Bozkurt, nefes almakta zorluk çekti. Bunu gören ailesi, hemen kızlarını hastaneye götürdü. Ancak talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın, çiğnediği sakızın, soluk borusuna yapışması sonucu nefessiz kaldığı iddia edildi. Ancak otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi.

2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Esra'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Esra'nın ağabeyinin de, 31 Temmuz 2023'te trafik kazasında öldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.