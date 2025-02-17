Gözleri sizden başkasını görmez; En sadık 3 burç belli oldu

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Sadakat, bir ilişkide en çok aranan özelliklerden biri. Peki, astrolojiye göre en sadık burçlar hangileri? İşte aşkına, dostuna ve sevdiklerine bağlılığıyla bilinen 3 burç...

(Takvim Foto Arşiv) Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs) Boğa burçları, sağlam karakterleri ve güvenilir yapılarıyla bilinir. Birini hayatlarına aldıklarında kolay kolay bırakmazlar. Duygularını derin yaşarlar ve sadakatten asla ödün vermezler. Onlar için sevgi, kısa vadeli bir his değil bir ömür süren bir bağlılıktır.