Google açıkladı: İşte 2024 yılında Türkiye’nin en çok aranılan yerleri

Google Maps'in 20'nci kuruluş yılında, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinden bir çalışma yapılıp, listeler yayımlandı. Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor. Google Maps verilerine göre; 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı;

1- Galata Kulesi-İstanbul

2- Anıtkabir-Ankara

3- Yerebatan Sarnıcı-İstanbul

4- Pamukkale-Denizli

5- Taksim Meydanı-İstanbul

6- Manavgat Şelalesi-Antalya

7- Side Antik Şehri-Antalya

8- Side Apollon Tapınağı-Antalya

9- Bursa Koza Han

10- Düden Şelalesi-Antalya