Yok böyle oyunculuk! Sakat rolü yapan dilenci zabıta gelince koşarak kaçtı

Koltuk değneğiyle sakat rolü yapan dilencinin, zabıtayı görünce koşarak kaçması kamerada. (DHA)

Sakat rolü yaptığı anlaşılan C.G. zabıta ekiplerini görünce elindeki koltuk değneği ile koşarak uzaklaşmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.