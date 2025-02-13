PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yok böyle oyunculuk! Sakat rolü yapan dilenci zabıta gelince koşarak kaçtı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, elinde koltuk değneğiyle dilencilik yapan C.G., zabıta ekiplerinin kendisini fark etmesiyle adeta "mucizevi bir iyileşme" yaşadı. Zabıta aracının yaklaştığını gören C.G., değneğini de alarak koşarak kaçmaya çalıştı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 19:58 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 20:15
Yok böyle oyunculuk! Sakat rolü yapan dilenci zabıta gelince koşarak kaçtı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Karasu ilçe merkezine bağlı Plaj Caddesi üzerinde zabıta ekipleri, elinde koltuk değneği ile dilencilik yapan kişiden şüphelendi.

    Koltuk değneğiyle sakat rolü yapan dilencinin, zabıtayı görünce koşarak kaçması kamerada. (DHA)Koltuk değneğiyle sakat rolü yapan dilencinin, zabıtayı görünce koşarak kaçması kamerada. (DHA)

    Zabıta ekipleri ekip otosuyla dilencilik yapan C.G.'nin yanına yaklaştı.

    Koltuk değneğiyle sakat rolü yapan dilencinin, zabıtayı görünce koşarak kaçması kamerada. (DHA)Koltuk değneğiyle sakat rolü yapan dilencinin, zabıtayı görünce koşarak kaçması kamerada. (DHA)

    Sakat rolü yaptığı anlaşılan C.G. zabıta ekiplerini görünce elindeki koltuk değneği ile koşarak uzaklaşmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

    Koltuk değneğiyle sakat rolü yapan dilencinin, zabıtayı görünce koşarak kaçması kamerada. (DHA)Koltuk değneğiyle sakat rolü yapan dilencinin, zabıtayı görünce koşarak kaçması kamerada. (DHA)

    ÜZERİNDEN 1530 TL ÇIKTI, 1406 TL CEZA KESİLDİ

    Zabıta ekipleri peşinden gittiği C.G.'yi yakalayarak Zabıta Müdürlüğüne götürdü. C.G.'nin üzerinden 1530 TL para çıktı. C.G.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 1406 TL idari para cezası kesildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan dünya barışını tehdit eden Trump’a Gazze tepkisi: Yanlıştan dön
    Belediyelere terör operasyonunda CHP-DEM-Kandil ağı! Sevk yazısında çarpıcı detaylar
    Binance
    Fenerbahçe’nin Anderlecht maçı ilk 11’i belli oldu
    TÜSİAD’ın skandal açıklamalarına sert tepki: Türkiye eski Türkiye değildir
    Darbe artığı TÜSİAD’ın vesayet özlemi! Başrolde Orhan Turan ve Ömer Aras... Millete kılıç çekenlere ve Gezi ihanetine sahip çıktılar
    Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    İngiltere’nin Beşar Esad pazarlığı! Hafız’dan sonra nasıl iktidara geldi? Belgeler ortaya çıktı
    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Gazze açıklaması: Ya iki devletli çözüm ya uçurum
    Başkan Erdoğan’dan Pakistan’da Bağımsız Filistin mesajı: Mücadelemiz sürecek | 24 anlaşma imzalandı | Ticarette yeni hedef
    Hamas’tan Gazze açıklaması: Ateşkesi sürdüreceğiz! Cumartesi takas yapılacak mı?
    İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr’de anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....
    Mansur Yavaş’ın adaylık planı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu değil diyor ama... Kimlerle Masa kuracak?
    CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi
    Şahbaz Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Her fırsatta mazlumların hakkını savundunuz
    Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuklar kardeşinden mi? Eşinden şoke eden sözler: İnat olsun diye beraber oldum
    Galatasaray’da mecburi rotasyon! AZ maçı 11’i belirlendi
    Ankara’da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci bileti kaç TL oldu? İşte yeni tarife...
    Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...