Santorini Adası sallanmaya devam ediyor! İzmir Valisi tsunami açıklaması yaptı: Dalgalar gelebilir

Santorini Adası ve çevresindeki deprem fırtınası hızla sürüyor. Bölgede zaman zaman Türkiye kıyılarından da hissedilen sarsıntılar yaşanırken; Seferihisar, Bodrum ve Datça gibi merkezlere tsunami alarm sistemleri kuruldu.

Dün de İzmir'de risk değerlendirme toplantısı vardı. İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede yaşanabilecek volkanik bir patlama ile tsunaminin İzmir'e ne kadar zarar verebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Elban, "Bölgede oluşabilecek tsunaminin gerek Ege'deki ada sayısının fazlalığı gerekse 300 kilometre uzaklığında olması nedeniyle ilimize maksimum yaklaşık 50-60 santimetre bir dalga yüksekliğinin gelebileceği sonucu çıktı" dedi.