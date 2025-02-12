Pil doluluk testi: Saniyeler içinde sonucu öğrenin!

Evde ya da iş yerinde sıkça kullandığımız pil lerin doluluk seviyelerini anlamak günlük hayatımızda büyük önem taşıyor. Ancak cihazlarınızı şarj etmek için zaman kaybetmek yerine bilim insanlarının keşfettiği basit bir yöntemle pillerin doluluk oranını saniyeler içinde öğrenebilirsiniz! İşte pillerin zıplama yüksekliği ile doluluk oranı arasındaki bağ...

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Pillerin Zıplama Yüksekliği ile Doluluk Oranı Arasındaki Bağlantı

Pillerin zıplama yüksekliği, aslında doluluk seviyelerini anlamanın en kolay yoludur. Araştırmalara göre dolu piller sert bir zemine çarptığında neredeyse hiç zıplamazlar. Bunun nedeni dolu pillerdeki jel yapısının esnek olması ve darbeyi emmesidir.

Bu sayede pil doğrudan yere düşer ve dolu olduğunu gösterir.