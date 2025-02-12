Pil doluluk testi: Saniyeler içinde sonucu öğrenin!

(Takvim Foto Arşiv)
Bilimsel Araştırmalar Bu Yöntemi Destekliyor
2015 yılında TÜBİTAK Bilim Genç'te yayımlanan bir makale, pillerin doluluk oranları ile zıplama yüksekliği arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Pillerin doluluk oranı azaldıkça zıplama yükseklikleri artmaktadır.
Dolu piller hemen yere düşerken boş piller daha yükseğe sıçrayabilir. Bu basit test, pilin durumunu hızlıca anlamanızı sağlar.
(Takvim Foto Arşiv)
Basit Bir Testle Pilin Durumunu Öğrenin
Pilin doluluk oranını öğrenmek için yapmanız gereken tek şey, pili sert bir zemine bırakmaktır.
Pili yaklaşık 2 kat yüksekliğinden bırakın.
(Takvim Foto Arşiv)
Eğer pil hiç zıplamıyorsa, dolu olduğunu anlayabilirsiniz.
Eğer sekip zıplıyorsa, pilin boş olduğunu kolayca tahmin edebilirsiniz.
Bu yöntem, elektronik cihazlara ihtiyaç duymadan, sadece birkaç saniye içinde pil durumunu belirlemenizi sağlar.