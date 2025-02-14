PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Mehmet Ömer Arif Aras kimdir? Ömer Arif Aras kaç yaşında, nereli?

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yaşamı merak ediliyor. TÜSİAD açıklaması nedeniyle gündeme gelen Ömer Aras'ın biyografisi araştırılıyor. Peki, Mehmet Ömer Arif Aras kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisine ilişkin merak edilen detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 17:04 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 17:04
Mehmet Ömer Arif Aras kimdir? Ömer Arif Aras kaç yaşında, nereli?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yaptığı konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Gündemin ardından Ömer Arif Aras'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Ömer Arif Aras kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisine ilişkin merak edilen detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Mehmet Ömer Arif Aras kimdir?

    Mehmet Ömer Arif Aras 8 Kasım 1954'te İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olan Aras, 1975'te İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1978'de Syracuse Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 1981'de doktorasını tamamladı.

    1982-1984 yılları arasında Ohio State Üniversitesi'nde asistan profesör olarak görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen Aras, 1984 yılında Citibank İstanbul'da iş hayatına atıldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1987 yılında Finansbank'ın kurucuları arasında yer aldı ve bankada üst düzey yöneticilik yaptı. 1995-2006 yılları arasında Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Finansbank'ın yurt dışındaki iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

    2006 yılında National Bank of Greece'in Finansbank'ı satın almasının ardından bankanın yönetiminde görev aldı. 2016'da Qatar National Bank'ın Finansbank'ı satın almasıyla, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

    TÜSİAD YİK Başkanı Aras'a soruşturma

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TÜSİAD Yönetim Kurulu'nda çeşitli görevler üstlenen Aras, 2015'te TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı'na seçildi. 2024 yılında TÜSİAD YİK Başkanı oldu.

    Ömer Aras, 1980 yılında Feyza Aras ile evlendi. Aras, iki çocuk babasıdır.

    Başkan Erdoğanın TÜSİADa verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorumBaşkan Erdoğanın TÜSİADa verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum
    Başkan Erdoğan'ın TÜSİAD'a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’ın TÜSİAD’a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum
    Başkan Erdoğan’dan Asya-Pasifik turu sonrası uçakta önemli açıklamalar | ABD’ye ve Trump’a Gazze uyarısı | Suriye’de PKK’ya yer yok
    Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma
    CHP’nin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğan’a soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?
    CANLI | Hamas listeyi verdi: 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli! Gazze’de esir takası yapılacak mı?
    Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş’tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim
    Gözler büyük kongrede | AK Parti’de Kabine’de değişiklik olacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı: Dinamik bir yapı kuracağız
    Londra’da Türk konsolosluğu önünde Kur’an-ı Kerim yakan İslam düşmanına meydan dayağı
    Başkan Erdoğan’dan seçimden önce yeni anayasa vurgusu: Toplumun tüm kesimleri bir fırsat değerlendirmeli
    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan Kandil’e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde
    CANLI | Çernobil’e İHA’lı saldırı! Zelenski Rusya vurdu dedi Kremlin yalanladı: Nükleer santralde sızıntı
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi
    AZ Alkmaar-Galatasaray maçı spor yazarları yorumları: Sözün bittiği yer
    Beyaz Saray’ın fondaşı Reuters! Elon Muk paralarını keselim dedi: Toplumsal aldatmaca için milyonlarca dolar
    TÜSİAD’ın karanlık dosyası açıldı! Her krizde başı çekiyorlar! Çarpıcı değerlendirme: Birilerinin davasını güden söylem tarzı bunlar
    Cinlerden doğduğunu iddia etti! Gazmalı Rahman Hoca’nın ipliği pazara çıktı! Müge Anlı açık açık ekrana verdi
    27 BİN TL’YE KADAR YÜKSELDİ | Emekliye promosyonda yeni perde açılıyor: Bankalar ne ödüyor?
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde