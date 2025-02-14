Mehmet Ömer Arif Aras kimdir? Ömer Arif Aras kaç yaşında, nereli?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yaptığı konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Gündemin ardından Ömer Arif Aras'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Ömer Arif Aras kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisine ilişkin merak edilen detaylar...