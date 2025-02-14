Mehmet Ömer Arif Aras kimdir? Ömer Arif Aras kaç yaşında, nereli?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yaptığı konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Gündemin ardından Ömer Arif Aras'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Ömer Arif Aras kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisine ilişkin merak edilen detaylar...
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Mehmet Ömer Arif Aras kimdir?
Mehmet Ömer Arif Aras 8 Kasım 1954'te İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olan Aras, 1975'te İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1978'de Syracuse Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 1981'de doktorasını tamamladı.
1982-1984 yılları arasında Ohio State Üniversitesi'nde asistan profesör olarak görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen Aras, 1984 yılında Citibank İstanbul'da iş hayatına atıldı.
(Takvim Foto Arşiv)
1987 yılında Finansbank'ın kurucuları arasında yer aldı ve bankada üst düzey yöneticilik yaptı. 1995-2006 yılları arasında Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Finansbank'ın yurt dışındaki iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı.
2006 yılında National Bank of Greece'in Finansbank'ı satın almasının ardından bankanın yönetiminde görev aldı. 2016'da Qatar National Bank'ın Finansbank'ı satın almasıyla, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu.