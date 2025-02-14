Kayınpeder ile iki damadını öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı! Taciz sözleri kan dondurdu

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI Kız arkadaşı A.A.'nın staj yaptığı iş yerine çift tabancayla gelen Talat Ateş , işletmeci Fuat Kalaycık ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler kanlar içinde yere yığıldı, Ateş olay yerinden otomobiline binerek kaçtı.

Adana'da kız arkadaşının staj yaptığı iş yerini basıp, işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile 2 damadını tabanca ile vurarak öldüren Talat Ateş tutuklandı. (DHA)





Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, kayınpeder ve 2 damadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Talat Ateş, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda yakalandı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.

AKLI SONRADAN BAŞINA GELDİ: PİŞMANIM

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Talat Ateş ifadesinde, "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan taciz edildiğini öğrendim. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın staj yaptığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dedi.