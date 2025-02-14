Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un iadesine karar verildi! Murat Aci’nin acılı babası konuştu: Hesabını soracağım

İstanbul'da 2024'te yaşanan bir kaza Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Sonrasında gelişen olaylar ise vicdansızlığın kanıtıydı. Çünkü Aci'yi öldüren ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldı.

Türkiye'nin baskıları sonrası ikili, yakalandı. Anne oğulun Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Acı, Eylem Tok'a sert çıktı: Benim evladım bir hiç uğruna 81 dakika bekletildiği için kan kaybından öldü. Eğer sağlık görevlilerine haber verilseydi şu an yaşıyordu. Eylem Tok'a bunun hesabını soracağım.