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Beykoz'da korku dolu anlar! Bina tahliye edildi

Beykoz'da iki katlı binanın önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 08:08 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 08:08
Beykoz’da korku dolu anlar! Bina tahliye edildi

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    Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak üzerinde meydana geldi.

    Sokak üzerinde bulunan istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle sokağa doğru devrildi.

    Beykoz'da çöken istinat duvarının arkasındaki bina mühürlendi. (AA)Beykoz'da çöken istinat duvarının arkasındaki bina mühürlendi. (AA)

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada bulunan iki dairenin Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.

    Olayın yaşandığı sokak güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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