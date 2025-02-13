Beykoz’da korku dolu anlar! Bina tahliye edildi

Sokak üzerinde bulunan istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle sokağa doğru devrildi.

Beykoz'da çöken istinat duvarının arkasındaki bina mühürlendi. (AA)

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada bulunan iki dairenin Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.



Olayın yaşandığı sokak güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.