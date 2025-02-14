Müge Anlı canlı yayınında itirafın geldiği Şaban Ataş cinayetinde sanıklar birbirlerini suçladı!

Şaban Ataş (DHA)
Davanın ilk duruşması bugün Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuklu sanık Emine Karabulut, adli kontrol şartı ile serbest kalan D.K., Şaban Ataş'ın oğlu Mehmet Ataş katıldı.
"ŞABAN'IN BOYNUNA İP DOLAMIŞ SIKIYORDU"
Sanıklardan Emine Karabulut, mahkemede verdiği ifadede 2010 yılında boşandığı Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam ettiğini ve Burhanettin Öztürk ile 2006 yılından bu yana ilişkisinin olduğunu söyledi. En küçük oğlunun Burhanettin'den olduğunu belirten Karabulut, "Olay günü ben, annem ve Mert vardı. Burhanettin 08.00 gibi geldi. Şaban ile bir yerlere gideceklerdi. Annem, Burhanettin ve Şaban'la kahvaltı yaparken, wifi konusunda tartışma çıktı. Mehmet'in yukarıdaki odasına kablo aramaya gittim. O arada Burhanettin'in sesini duydum. Aşağı indiğimde Şaban'a bir şeyle vurulmuş. Dizinin üstünde duruyordu. Kan yoktu. Burhanettin yukarıda yatan oğlum Mert'i çağırmamı istedi. Yukarıya çıktım, Mert uyanmadı. Yeniden aşağıya indim, Burhanettin Şaban'ın boynuna ip dolamış sıkıyordu. Burhanettin'i ittirdim o da beni ittirdi. Tekrar yukarı çıkıp, Mert'i çağırdım. Aşağıya indik. Mert, Burhanettin'in üstüne yürüdü. Onu da ittirdi. Burhanettin, Şaban'ın ceplerini boşaltmamı istedi. Sigara, telefon, para ve anahtarları aldım. Cesedi halı örtüsüne sardık. Ben, Mert ve Burhanettin depoya indirdik. Mert taşımak istemedi ona baskı uyguladı" ifadelerini kullandı.
Burhanettin Öztürk (DHA)
ÇAPA İLE CESEDİN ÜZERİNİ ÖRTTÜ
Şaban'ın telefonu aracılığı ile hesabından kendisine 36 bin TL gönderdiğini de itiraf eden Karabulut, "Burhanettin, Seki Mahallesi'ne eşya götürecekti bu nedenle aracın arkasına tekerlekli araç bağlamıştı. Cesedi oraya eşyalarla birlikte Mert ve Burhanettin ile koyduk. Mert ve annem araca binmek istemedi. Burhanettin baskı uygulayarak araca bindirdi. Seki'ye giderken Burhanettin'in belirlediği yere cesedi bıraktık. Üstünü örtmedi. Seki'ye gittik. Diğer eşyaları bıraktık. Gece 04.30'da cesedin yanına gittik ve Burhanettin çapa ile cesedin üzerini örttü" dedi. Karabulut, daha sonra 2 oğlu ile birlikte giderek kayıp ihbarında bulunduklarını söyledi ayrıca korktukları için ise olayı polise anlatamadıklarını belirtti.
Soldaki Emine Karabulut sağdaki D.K. (DHA)
"KORKTUĞUM İÇİN SESSİZ KALDIM"
Sanıklardan Mert Ataş ise ifadesinde, cinayetin işlendiği gün aşağı indiğinde "Babamın elleri arkadan bağlıydı, boğazında ip vardı. Hareketsizdi. Evden çıkarılırken yardım etmek zorunda kaldım. Emniyete gidip her şeyi anlatmak istedim ama Burhanettin'den annem ve kardeşlerime zarar gelir diye korktum" dedi.
BAĞIRSAYDIM BENİ DE ÖLDÜRÜRDÜ DİYE KORKTUM
Sanıklardan D.K. ise mahkemede, "Cinayeti gördüm. Burhanettin önce Şaban'a sopayla vurdu, sonra cebinden çıkardığı iple boğarak öldürdü. Bağırsaydım beni de öldürürdü diye korktum, bir şey yapamadım" ifadelerini kullandı.
Sanık Burhanettin Öztürk ise cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, "Emine ile 2006 yılından beri ilişkimiz var. Olay günü onlar kahvaltı yaparken evde 2 bardak çay içtim. Sonra ben evden ayrıldım. Emine bana en küçük oğlan H.A.'nın benden olduğunu söylüyordu. Ben DNA yaptırmadım. O yüzden sürekli yardımcı oluyordum. Sürekli gelip gidiyordum. Seki'ye eşya götürülecekti, arabama hameş bağladım ve geldim. Seki'ye eşya taşıdık. Yolda bir kez market için durduk başka durmadık. Ceset görmedim. Cinayet ile hiçbir alakam yok. Bana iftira atılıyor" diye konuştu.
Mahkeme, Emine Karabulut, Mert Ataş, Burhanettin Öztürk'ün tutukluluk hallerinin, D.K.'nın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.