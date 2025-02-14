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Müge Anlı canlı yayınında itirafın geldiği Şaban Ataş cinayetinde sanıklar birbirlerini suçladı!

Kaybolduktan 56 gün sonra cansız bedeni bulunan Şaban Ataş cinayetinde itiraf Müge Anlı canlı yayınında gelmişti. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Ataş'ın eski eşi tutuklu sanık Emine Karabulut cinayeti sevgilisi tutuklu sanık Burhanettin Öztürk'ün işlediğini ileri sürdü. Öztürk iddiaları reddederken sanıklardan D.K. ise mahkemede, “Cinayeti gördüm. Burhanettin önce Şaban'a sopayla vurdu, sonra cebinden çıkardığı iple boğarak öldürdü. Bağırsaydım beni de öldürürdü diye korktum, bir şey yapamadım" ifadelerini kullandı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 21:46 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 21:52
Müge Anlı canlı yayınında itirafın geldiği Şaban Ataş cinayetinde sanıklar birbirlerini suçladı!

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    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolduktan 56 gün sonra cansız bedeni bulunan Şaban Ataş (52) cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada Ataş'ın eski eşi tutuklu sanık Emine Karabulut (44) cinayeti sevgilisi tutuklu sanık Burhanettin Öztürk'ün (46) işlediğini ileri sürdü. Öztürk ise suçlamaları reddetti.

    Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu.

    Emine Karabulut cinayeti Müge Anlı'ya itiraf etmişti. Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut (Ekran görüntüsü)Emine Karabulut cinayeti Müge Anlı'ya itiraf etmişti. Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut (Ekran görüntüsü)

    CİNAYETİ MÜGE ANLI'YA İTİRAF ETTİ

    Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı Müge Anlı canlı yayınının çıkışında cinayeti itiraf etti.

    "İPLE BOĞDU"

    Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. İtirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Şaban Ataş'ın 56 gün sonra bulunan cesedi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Mert Ataş (DHA)Mert Ataş (DHA)

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları Mert Ataş (23) ve M.A., Seydikemer'deki annesi D.K. (85) gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliye sevk edildi. Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk tutuklandı. D.K. ile M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

    Soruşturmanın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut, Mert Ataş ve D.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ayrıca Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut'un hırsızlık suçundan da 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

    Şaban Ataş (DHA)Şaban Ataş (DHA)

    Davanın ilk duruşması bugün Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuklu sanık Emine Karabulut, adli kontrol şartı ile serbest kalan D.K., Şaban Ataş'ın oğlu Mehmet Ataş katıldı.

    "ŞABAN'IN BOYNUNA İP DOLAMIŞ SIKIYORDU"

    Sanıklardan Emine Karabulut, mahkemede verdiği ifadede 2010 yılında boşandığı Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam ettiğini ve Burhanettin Öztürk ile 2006 yılından bu yana ilişkisinin olduğunu söyledi. En küçük oğlunun Burhanettin'den olduğunu belirten Karabulut, "Olay günü ben, annem ve Mert vardı. Burhanettin 08.00 gibi geldi. Şaban ile bir yerlere gideceklerdi. Annem, Burhanettin ve Şaban'la kahvaltı yaparken, wifi konusunda tartışma çıktı. Mehmet'in yukarıdaki odasına kablo aramaya gittim. O arada Burhanettin'in sesini duydum. Aşağı indiğimde Şaban'a bir şeyle vurulmuş. Dizinin üstünde duruyordu. Kan yoktu. Burhanettin yukarıda yatan oğlum Mert'i çağırmamı istedi. Yukarıya çıktım, Mert uyanmadı. Yeniden aşağıya indim, Burhanettin Şaban'ın boynuna ip dolamış sıkıyordu. Burhanettin'i ittirdim o da beni ittirdi. Tekrar yukarı çıkıp, Mert'i çağırdım. Aşağıya indik. Mert, Burhanettin'in üstüne yürüdü. Onu da ittirdi. Burhanettin, Şaban'ın ceplerini boşaltmamı istedi. Sigara, telefon, para ve anahtarları aldım. Cesedi halı örtüsüne sardık. Ben, Mert ve Burhanettin depoya indirdik. Mert taşımak istemedi ona baskı uyguladı" ifadelerini kullandı.

    Burhanettin Öztürk (DHA)Burhanettin Öztürk (DHA)

    ÇAPA İLE CESEDİN ÜZERİNİ ÖRTTÜ

    Şaban'ın telefonu aracılığı ile hesabından kendisine 36 bin TL gönderdiğini de itiraf eden Karabulut, "Burhanettin, Seki Mahallesi'ne eşya götürecekti bu nedenle aracın arkasına tekerlekli araç bağlamıştı. Cesedi oraya eşyalarla birlikte Mert ve Burhanettin ile koyduk. Mert ve annem araca binmek istemedi. Burhanettin baskı uygulayarak araca bindirdi. Seki'ye giderken Burhanettin'in belirlediği yere cesedi bıraktık. Üstünü örtmedi. Seki'ye gittik. Diğer eşyaları bıraktık. Gece 04.30'da cesedin yanına gittik ve Burhanettin çapa ile cesedin üzerini örttü" dedi. Karabulut, daha sonra 2 oğlu ile birlikte giderek kayıp ihbarında bulunduklarını söyledi ayrıca korktukları için ise olayı polise anlatamadıklarını belirtti.

    Soldaki Emine Karabulut sağdaki D.K. (DHA)Soldaki Emine Karabulut sağdaki D.K. (DHA)

    "KORKTUĞUM İÇİN SESSİZ KALDIM"

    Sanıklardan Mert Ataş ise ifadesinde, cinayetin işlendiği gün aşağı indiğinde "Babamın elleri arkadan bağlıydı, boğazında ip vardı. Hareketsizdi. Evden çıkarılırken yardım etmek zorunda kaldım. Emniyete gidip her şeyi anlatmak istedim ama Burhanettin'den annem ve kardeşlerime zarar gelir diye korktum" dedi.

    BAĞIRSAYDIM BENİ DE ÖLDÜRÜRDÜ DİYE KORKTUM

    Sanıklardan D.K. ise mahkemede, "Cinayeti gördüm. Burhanettin önce Şaban'a sopayla vurdu, sonra cebinden çıkardığı iple boğarak öldürdü. Bağırsaydım beni de öldürürdü diye korktum, bir şey yapamadım" ifadelerini kullandı.

    Şaban Ataş cinayetinde sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi


    Sanık Burhanettin Öztürk ise cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, "Emine ile 2006 yılından beri ilişkimiz var. Olay günü onlar kahvaltı yaparken evde 2 bardak çay içtim. Sonra ben evden ayrıldım. Emine bana en küçük oğlan H.A.'nın benden olduğunu söylüyordu. Ben DNA yaptırmadım. O yüzden sürekli yardımcı oluyordum. Sürekli gelip gidiyordum. Seki'ye eşya götürülecekti, arabama hameş bağladım ve geldim. Seki'ye eşya taşıdık. Yolda bir kez market için durduk başka durmadık. Ceset görmedim. Cinayet ile hiçbir alakam yok. Bana iftira atılıyor" diye konuştu.

    Mahkeme, Emine Karabulut, Mert Ataş, Burhanettin Öztürk'ün tutukluluk hallerinin, D.K.'nın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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