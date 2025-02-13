Narin Güran cinayetinde flaş gelişme: Ağabeyin avukatından katil Bahtiyar iddiası

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran ile ilgili şok bir iddia gündeme geldi. Küçük kızı öldürdüğü iddiasıyla annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ile ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, İstinaf'a dilekçe verdi.



Kararın bozulmasını ve müvekkilinin tahliye edilmesini istedi. Demir, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın olay öncesi özellikle Narin'in güvenini kazanmaya dönük ona para verdiğine dikkat çekti. Katilin Bahtiyar olduğunu iddia etti.

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