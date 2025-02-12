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Antalya'da feci kaza! Öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Öğrenci servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 20 öğrenci hafif yaralandı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 20:46 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 20:47
Antalya’da feci kaza! Öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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    Korkunç olay, saat 15.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. Karalar İlk ve Ortaokulu'ndan aldığı öğrencileri taşıyan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 C 50028 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 07 NYB 79 plakalı kamyonet çarpıştı.

    Antalya'da feci kaza! Öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var (DHA)Antalya'da feci kaza! Öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var (DHA)

    Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, minibüste bulunan 20 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Antalya'da feci kaza! Öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var (DHA)Antalya'da feci kaza! Öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var (DHA)

    Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin hastanede öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Öğrencilerin hastanedeki kontrollerini ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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