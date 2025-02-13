Kızlarıyla aynı hastanede çalışmaktan mutluluk duyuyorlar!

Gaziantep'te, laboratuvar teknisyeni Sedat Ayhan ile radyoloji teknisyeni Mehtap Ayhan'ın Elif Nisa adlı bir kızları dünyaya geldi. Elif Nisa, ailesinin de sağlıkçı olması nedeniyle hep doktor olmayı hayal etti. Ve genç kız yıllar sonra hayalini gerçekleştirdi. Tıp fakültesini bitirdi.



Pratisyen hekim olarak anne ve babasının görev yaptığı hastanede görevlendirildi. Ayhan çifti kızları ile gurur duyduğunu söyledi. Doktor Elif Nisa ise anne ve babasıyla birlikte aynı hastanede çalışmanın kendisini son derece mutlu ettiğini belirtti.

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