Pera bebeğin katillerine beraat kararı çıktı! Acılı anne isyan etti: Günahsız kızımın kanı var ellerinde

Aydın'da, 1 Temmuz 2024'te düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı. Kurşunlar, yolun yanındaki evlerinde annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın başına saplandı. Kanlar içinde kalan talihsiz yavru kurtarılamadı. Sanıklar Mazlum Güney, Muhammet Bozkurt, Özgür Çelikyürek, Serkan Sordabak ve Ersin Budak gözaltına alındı.



Hepsi için "çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ancak savcının rekor ceza istemine karşın sanıklar ilk duruşmada serbest kaldı. Bu karar acılı aileyi bir daha yaktı. Duruşmada söz alan anne Buse Palabıyık'ın feryadı yürekleri dağladı:



"Havaya ateş açmak yere mayın döşemek gibi bir şey. Benim kızımın bir tane katili yok. O gün o düğünde silah atan herkes katil. Onların içeriden çıkmalarını istemiyorum. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum."

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