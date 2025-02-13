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'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı! 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten acı haber

Isparta'da, pazartesi günü ava gideceğini belirterek evden ayrılan, 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. İnsansız hava araçları, termal kameralar ve 144 kişilik ekiple yapılan aramada Aksüzek'in cansız bedeni bulundu.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 14:48
’Ava gidiyorum’ diyerek evden çıkmıştı! 16 yaşındaki Kemal Aksüzek’ten acı haber

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    Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde çobanlık yapan Kemal Aksüzek, 10 Şubat akşamı av tüfeğini de yanına alıp, ailesine ava gideceğini belirterek evden çıktı.

    16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten acı haber (İHA)16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten acı haber (İHA)

    Aksüzek'ten haber alamayan ailesi, ertesi sabah kayıp ihbarında bulundu.

    Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Arama çalışmalarında Aydın'dan havalanan jandarmaya ait insansız hava aracı da yer aldı.

    16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten acı haber (İHA)16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten acı haber (İHA)

    Çalışmalarda termal dron, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı.

    16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten acı haber (İHA)16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten acı haber (İHA)

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU
    Arama çalışmalarının 3'üncü gününde Kemal Aksüzek'in cansız bedeni bulundu. Kemal Aksüzek'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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