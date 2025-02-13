Berat Kandili’nde hangi dualar okunur?

Şaban ayının 15. gecesi, Ramazan'ın müjdecisi ve bağışlanma kapılarının sonuna kadar aralandığı Berat Kandili bugün idrak edilecek. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirip rahmet ve mağfirete ulaşmak isteyenler Berat Kandili günü okunabilecek duaları araştırıyor. Peki, Berat Kandili'nde hangi dualar okunmalı? İşte mübarek gecede okunması önerilen dualar.

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Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"