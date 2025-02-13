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Berat Kandili günü oruç tutulur mu?

Berat Kandili, manevi arınma ve dualarla geçirilen mübarek bir gece olarak idrak ediliyor. Bu kutlu gecenin gündüzünde oruç tutmak fazileti yüksek ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili'nde oruç kaç gün tutulmalı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 19:24 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 19:41
Berat Kandili günü oruç tutulur mu?

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    Berat Kandili, manevi arınma ve dualarla geçirilen mübarek bir gece olarak idrak ediliyor. Bu kutlu gecenin gündüzünde oruç tutmak fazileti yüksek ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili'nde oruç kaç gün tutulmalı? İşte merak edilenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    2025 yılı Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü (bugün) idrak edilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

    Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecenin ehemmiyetini şu şekilde açıklamıştır:

    "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BERAT KANDİLİ GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

    Diyanet kaynaklarında şu bilgiler yer alıyor;

    Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…".

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü, pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar, pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur'ân'ın bana vahyedildiği- gündür." diye cevap verirdi.

    Berat Kandilinde hangi dualar okunur?Berat Kandilinde hangi dualar okunur?
    Berat Kandili'nde hangi dualar okunur?

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