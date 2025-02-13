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Ankara'da atış poligonunda intihar girişimi! Bir anda kafasına silah dayamış: Ekipler devreye girdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sıcak dakikalar yaşandı. 28 yaşındaki M.Ü. poliganda intihar girişiminde bulundu. Eline aldığı silahı kafasına dayayıp hayatına son vermek istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri ve müzakere ekibi sevk edildi. Uzun süren müzakerelerin ardından şahıs, silahını teslim ederek teslim oldu.

İHA İHA
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:31 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:41
Ankara’da atış poligonunda intihar girişimi! Bir anda kafasına silah dayamış: Ekipler devreye girdi

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    Ankara'nın Çankaya ilçesinin Balgat semtinde bulunan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir poligonun atış alanında M.Ü. (28) isimli şahıs bilinmeyen bir sebepten silahla kafasına dayadı.

    ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE BİR POLİGON DA ATIŞ ALANINDA SİLAHLA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN BİR ŞAHIS, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İKNA EDİLDİ. (İHA)ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE BİR POLİGON DA ATIŞ ALANINDA SİLAHLA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN BİR ŞAHIS, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İKNA EDİLDİ. (İHA)

    Başkent poligonda intihar girişimi!

    Durumu gören çevredeki vatandaşlar olay yerinden kaçarken, durumu yetkililere bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis, polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE BİR POLİGON DA ATIŞ ALANINDA SİLAHLA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN BİR ŞAHIS, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İKNA EDİLDİ. (İHA)ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE BİR POLİGON DA ATIŞ ALANINDA SİLAHLA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN BİR ŞAHIS, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İKNA EDİLDİ. (İHA)

    Polis ekiplerinin uzun çabalarının ardından şahıs ikna edildi. Şahıs sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü için gönderildiği için hastanede gözetim altına alındı.

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