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Kocaeli'de 8 gündür aranıyordu! Cesedi ormanda bulundu

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 14:55
Kocaeli’de 8 gündür aranıyordu! Cesedi ormanda bulundu

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    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çalışan Murat Y'den (49) 5 Şubat'tan beri haber alamayan eşi ve kızının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekiplerin çalışması sonucu Murat Y'nin cesedi, dün ilçedeki ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)

    Murat Y'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

    Olayla ilgili şüpheliler R.G. ve M.A. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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