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İBB itfaiyecisinin vurgunuyla ilgili yeni gelişme: Topladığı para 60 milyon çıktı

İtfaiyeci Çapkın, suçu eşi Kübra Çapkın’ın üzerine attı: “Arkadaşlarından para topla dedi, sonra borsada kaybettiğini söyledi.”

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
İBB itfaiyecisinin vurgunuyla ilgili yeni gelişme: Topladığı para 60 milyon çıktı

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    İstanbul İtfaiyesi'ndeki dolandırıcılık yangınıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre medikal malzeme alıp satacağız diyerek 300 milyon liraya yakın para toplayan itfaiyeci Salih Çapkın ve eşi Kübra Çapkın'ın yakın akrabalarını da dolandırdıkları anlaşıldı.

    Çiftin TAKVİM'e ulaşan bir akrabası; "Benim 20 milyon liraya yakın mağduriyetim var. "İlk olarak medikal işi yapacağız. Tüm hastanelere ben sedye vereceğim" dedi. Bize Oğuz ve Ahmet adında iki ortaktan bahsetmişti. Ben zaman zaman onlarla da mesaj yolu ile konuşuyordum meğer onlar hayali karakterlermiş. Kübra hanım üzerine farklı numaralar almış bizimle başka biri gibi konuşmuş" ifadelerini kullandı. Kübra Çapkın'ın ise konuyla ilgili "Ben kimseden zorla para almadım. Borsada kazanç olduğunu görünce para getirdiler. Eşim arkadaşlarından birisi parayı kazanınca diğerlerine söylemiş. Birçok kişi getirdi. Ama para şu anda borsada eridi. Toplam 50 60 milyon lira olduğunu düşünüyorum" dediği vurgulandı.

    Olayla ilgili Salih Çapkın'ın serbest bırakıldığı, soruşturmanın sürdüğü hatırlatıldı.

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