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Şaban ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri netlik kazandı. Bu mübarek günlerde oruç tutmak ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarihleri merak ediyor.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 14:03 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 14:03
Şaban ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

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    Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan ayları, İslam dünyasında büyük manevi değere sahiptir. Özellikle Şaban ayı, Berat Kandili'nin içinde yer alması ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faziletine dikkat çekilmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Peki Şaban ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayında kaç gün oruç tutulur? İşte merak edilen bilgiler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ŞABAN AYININ 13,14,15. GÜNÜ NE ZAMAN?

    Şaban ayının 13, 14, 15. günü 2024 yılında 12-13-14 Şubat'a denk geliyor. Bu üç gün içerisinde 13 Şubat'ta Berat Kandili idrak edilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

    Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ŞABAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

    Şaban ayı içerisinde oruç tutmak isteyen kişiler "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edebilir. Diyanet bilgisine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabilir.

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