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Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan ayları, İslam dünyasında büyük manevi değere sahiptir. Özellikle Şaban ayı, Berat Kandili'nin içinde yer alması ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faziletine dikkat çekilmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Peki Şaban ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayında kaç gün oruç tutulur? İşte merak edilen bilgiler.

(Takvim Foto Arşiv) ŞABAN AYININ 13,14,15. GÜNÜ NE ZAMAN? Şaban ayının 13, 14, 15. günü 2024 yılında 12-13-14 Şubat'a denk geliyor. Bu üç gün içerisinde 13 Şubat'ta Berat Kandili idrak edilecek.