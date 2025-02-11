Onları kandırmak öyle zor ki! Kül yutmayan 3 burç

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Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak burçları detaylara inanılmaz önem verir ve mükemmel bir analiz yeteneğine sahiptir. Eğer onlara bir şey anlatıyorsanız söylediklerinizdeki en ufak tutarsızlığı bile fark ederler. Yalanınızın içinde bir açık varsa, Başak bunu anında yakalar ve sizi sorularıyla köşeye sıkıştırır.