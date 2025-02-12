Gazeteci Melih Altınok uzun zamandır tedavi gören annesini kaybetti!

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un, rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gören annesi Türkan Altınok (83) Eskişehir'de vefat etti. Türkan Altınok için önceki günü Eskişehir'de 100. Yıl Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Antınok, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi. Törene eski Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Memur-Sen Eskişehir İl Başkanı İbrahim Akar, gazeteci-yazar Melih Altınok ve ailesi, yakınları ve medya dünyasından isimler katıldı.

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