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Büyükçekmece'de kan donduran ölüm! Arızalanan TIR'ına bakmak için aşağı inen sürücü feci şekilde ezildi

İstanbul Büyükçekmece'de arızalanan tırına bakmak için aşağıya inen sürücü, bir anda hareket eden aracının altında kalarak yaşamını yitirdi.

İHA İHA
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 18:04
Büyükçekmece’de kan donduran ölüm! Arızalanan TIR’ına bakmak için aşağı inen sürücü feci şekilde ezildi

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    Korkunç olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Çatalca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 GPU 862 plakalı tırın sürücüsü K.Y. arızalanan aracına bakmak için inip tekerlerin altına baktı.

    Büyükçekmece'de kan donduran ölüm! Arızalanan tırına bakmak için aşağı inen sürücü feci şekilde ezildi (İHA)Büyükçekmece'de kan donduran ölüm! Arızalanan tırına bakmak için aşağı inen sürücü feci şekilde ezildi (İHA)

    Sürücünün kontrolü sırasında araç hareket etmeye etti. Aniden hareket eden tırın altında kalan K.Y., olay yerinde hayatını kaybetti. Araç ise yol kenarındaki bir iş yerinin bahçe tellerine çarparak durdu.

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
    Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücü K.Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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