Türkiye’nin gizli kozu: Nadir Toprak Elementleri! Stratejik önemi şaşırtacak!

Nadir toprak elementleri (NTE), Türkiye 'nin enerji dönüşümünde kritik bir rol oynayarak rüzgar türbinleri ve elektrikli araçlar için vazgeçilmez bir kaynak oluşturuyor. Türkiye'de yer alan nadir toprak elementi hakkında merak edilenler.

Türkiye , yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırırken stratejik bir kaynak olarak nadir toprak elementleri (NTE) rezervleriyle dikkat çekiyor. Milli İstihbarat Akademisi 'nden Dr. Celal Erbay'ın değerlendirmesine göre, Türkiye yaklaşık 694 milyon tonluk NTE rezerviyle Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bu dev potansiyel, Türkiye'yi hem enerji sektöründe hem de küresel tedarik zincirinde kritik bir konuma taşıyor.

Enerji Dönüşümünde NTE'nin Rolü

Türkiye, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla 2024 yılı sonunda toplam kurulu gücünün yaklaşık %60'ını bu alana yönlendirdi. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla kapasitesini 68 gigavata çıkaran Türkiye, Avrupa ile rekabet edecek seviyeye ulaştı. Ancak bu dönüşümün sürdürülebilir olması için nadir toprak elementlerinin stratejik kullanımı büyük önem taşıyor.

NTE, rüzgar türbinleri ve elektrikli araç motorları için hayati öneme sahip kalıcı mıknatısların üretiminde kullanılıyor. Eskişehir Beylikova'daki büyük rezervler, Türkiye'nin bu alandaki bağımsızlığını artırma potansiyeline sahip. Eti Maden tarafından kurulan pilot işleme tesisi, yıllık 10 bin ton nadir toprak oksit üretme kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu üretim artışı, Türkiye'nin hem iç pazardaki maliyetleri düşürmesine hem de uluslararası arenada rekabet avantajı kazanmasına katkı sağlayacak.