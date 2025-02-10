Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da fabrika yangını! Ekipler bölgede (İHA)

Fabrikada bulunan plastik ve ahşap ürünlerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında alevler ve dumanlar metrelerce yükseğe çıkarken, yangına 26 itfaiye aracı, 4 arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA ile ekipler müdahaleye başladı.

Afyonkarahisar'da fabrika yangını! Ekipler bölgede (İHA)

Drone ile havadan çekilen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.