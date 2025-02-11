Düzce’de 2 katlı metruk ev alev topuna döndü!

Saat 18.00 sıralarında çıkan yangın Yığılca ilçesine bağlı Hocatman köyünde meydana geldi.
Saat 18.00 sıralarında çıkan yangın Yığılca ilçesine bağlı Hocatman köyünde meydana geldi.
Uzun süredir kullanılmayan 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Alevler kısa sürede evin tamamına yayılırken, ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.