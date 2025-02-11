Uzun süredir kullanılmayan 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

Düzce'de 2 katlı metruk ev alev topuna döndü (DHA)

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Alevler kısa sürede evin tamamına yayılırken, ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.