PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Düzce'de 2 katlı metruk ev alev topuna döndü!

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 19:51 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 20:01
Düzce’de 2 katlı metruk ev alev topuna döndü!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Saat 18.00 sıralarında çıkan yangın Yığılca ilçesine bağlı Hocatman köyünde meydana geldi.

    Düzce'de 2 katlı metruk ev alev topuna döndü (DHA)Düzce'de 2 katlı metruk ev alev topuna döndü (DHA)

    Uzun süredir kullanılmayan 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

    Düzce'de 2 katlı metruk ev alev topuna döndü (DHA)Düzce'de 2 katlı metruk ev alev topuna döndü (DHA)

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
    Alevler kısa sürede evin tamamına yayılırken, ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

    Düzce'de 2 katlı metruk ev alev topuna döndü (DHA)Düzce'de 2 katlı metruk ev alev topuna döndü (DHA)

    Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İstanbul’da eğitime ara: Okullar yarın tatil edildi
    CHP’li Erkan Çakır’dan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabat’ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı
    Takas Bank
    Şaibe var diyen CHP’li Erkan Çakır TAKVİM’e konuştu! İfadeye çağrıldım diyerek anlattı: Kurultayın iptali için her şeyi yapacağız
    Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transfer tamam
    Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma yapılacak | 3 formül masada
    Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye açıklaması: İhracat işlemlerinde kısıtlamalar kaldırdı
    Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya’da
    İstanbul’da kar yağdı trafik çilesi katlandı | Yine İETT kazası | Başakşehir, Arnavutköy, Beylikdüzü... | YOL DURUMU
    Rus hava sahasında gizemli uçak! Trump’ın elçisi Steve Witkoff Moskova’ya mı indi?
    CHP’de prematüre ön seçimin tarihi belli oldu! İmamoğlu’na Aday Özgür Özel olsun sürprizi... İşte Mansur Yavaş’ın yol haritası
    Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü sucuk markasının içinden çıkanlar mide bulandırdı! Pekmez, zeytinyağı, yoğurt...
    Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor
    Başkan Erdoğan’dan Malezyalı yatırımcılara çağrı: Türkiye’ye güvenen pişman olmaz
    3’lü masada birbirlerini yediler! Ekrem İmamoğlu salonu terk etti... Mansur Yavaş Trollerini üzerimden çek Ekrem resti çekti
    Malezya Başbakanı Enver İbrahim’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Dünya Müslüman aleminin lideri
    CANLI TAKİP | CHP’li belediyelere terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
    Başkan Erdoğan’dan Asya turunda İsrail mesajı: Yine sözünü tutmadı! Malezya ve Türkiye arasında 11 anlaşma imzalandı
    İstanbul’da 48 saat etkili olacak! Meteoroloji’den 6 il için yoğun kar alarmı! Kazma küreği hazırlayın
    Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un kardeşi Payitaht Abdülhamid’in yıldızı çıktı!