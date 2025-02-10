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Eskişehir'de tüyler ürperten olay! Bir hafta önce hayatını kaybeden yaşlı adamı fareler yedi

Eskişehir'de korkunç bir olay meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan ve tek yaşayan 67 yaşındaki adamın, evinde bir hafta önce hayatını kaybettiği, bedeninin bir kısmının fareler tarafından yenildiği öğrenildi.

İHA İHA
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:46 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:46
Eskişehir’de tüyler ürperten olay! Bir hafta önce hayatını kaybeden yaşlı adamı fareler yedi

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    Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak'taki 14 kapı numaralı müstakil evde tek yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    YAŞLI ADAM FARELER TARAFINDAN YENİLDİ
    İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

    Hayatını kaybeden 67 yaşındaki adamı fareler yedi

    Öte yandan, Y.Ö.'nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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