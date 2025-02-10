Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler süresiz askıya alındı

Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi (DHA)

İddialara göre, okuyucuya aylık 71 bin 750 TL olarak yapılan ödemeye 10 bin TL zam talep edildi. Talebin kabul görmemesi ile birlikte ayinler durduruldu. Bunun ardından açıklama tarihini takip eden pazar günü de ayin gerçekleştirilmedi.