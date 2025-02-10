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Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler süresiz askıya alındı

İstanbul Bakırköy'deki Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde ayinlerin süresiz olarak askıya alındığı açıklandı. Dün ayin yapılmayan kilisede muganni denilen okuyucuya zam yapılmadığı ifade edildi. Öte yandan, kilisede muganni denilen ve okuyucu olarak görev yapan Statoula Zafiridis’in Derkon Metropoliti Apostolos'un yanında papaz olarak görev yapan Daniil Zafiridis’in eşi olduğu için üyelerin zam talebine karşı çıktığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 18:33 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 18:52
Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler süresiz askıya alındı

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    Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayinler muganni denilen okuyucuya zam yapılmadığı gerekçe gösterilerek süresiz askıya alındı.

    Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi (DHA)Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi (DHA)

    KİLİSEDE DÜN AYİN YAPILMADI

    Derkon Metropoliti Apostol Danilidis'in kilise okuyucusunun yasal ücretinin ödenmemesi nedeniyle aldığı kararı, kilise görevlilerinin olduğu mesajlaşma grubundan paylaştı. Kilisede dün ayin yapılmadığı öğrenildi.

    Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi (DHA)Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi (DHA)

    Bakırköy Aya Yorgi Kilisesi'nde ayinler, 7 Şubat'ta Derkon Metropoliti Apostol Danilidis tarafından yapılan açıklama ile askıya alındı.

    Kilise okuyucusu (muganni) Statoula Zafiridis (DHA)Kilise okuyucusu (muganni) Statoula Zafiridis (DHA)

    Mesajlaşma grubundan kilise görevlilerine yapılan açıklamada okuyucunun ücretini ödemeyi reddetmesi nedeniyle ayinlerin durdurulduğu belirtildi.

    Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi (DHA)Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi (DHA)

    İddialara göre, okuyucuya aylık 71 bin 750 TL olarak yapılan ödemeye 10 bin TL zam talep edildi. Talebin kabul görmemesi ile birlikte ayinler durduruldu. Bunun ardından açıklama tarihini takip eden pazar günü de ayin gerçekleştirilmedi.

    Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi (DHA)Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi (DHA)

    ÜYELER ZAM TALEBİNE NEDEN KARŞI ÇIKIYOR

    Öte yandan, kilisede muganni denilen ve okuyucu olarak görev yapan Statoula Zafiridis'in Derkon Metropoliti Apostolos'un yanında papaz olarak görev yapan Daniil Zafiridis'in eşi olduğu için üyelerin zam talebine karşı çıktığı öne sürüldü.

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