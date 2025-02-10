Kartal’da otel yangını! Kıvılcımdan çıktı müşteriler tahliye edildi

Kartal'da otel yangını (DHA)

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını büyümeden söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otelde hasar oluşurken polis yangınla ilgili çalışma başlattı.