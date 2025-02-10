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Kartal'da otel yangını! Kıvılcımdan çıktı müşteriler tahliye edildi

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını henüz hafızalardaki yerini korurken bir otel yangını haberi de İstanbul Kartal'dan geldi. Kartal'da 5 katlı bir otelde kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Oteldeki müşteriler tahliye edildi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 15:54 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 15:54
Kartal’da otel yangını! Kıvılcımdan çıktı müşteriler tahliye edildi

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    Yangın, 12.30 sıralarında Yakacık Mahallesi Dolayoba Caddesi'ndeki 5 katlı otelde çıktı. İddiaya göre; otelin yangın merdivenlerinin tadilatı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, çamaşırhane bölümüne sıçradı.

    Kartal'da otel yangını (DHA)Kartal'da otel yangını (DHA)

    Dumanların kısa sürede otelin diğer katlarına dolması üzerine çalışanlar yangın alarmına basarak müşterileri tahliye etti.

    Kartal'da otel yangını (DHA)Kartal'da otel yangını (DHA)

    İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kartal'da otel yangını (DHA)Kartal'da otel yangını (DHA)

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını büyümeden söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otelde hasar oluşurken polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

    Kartal'da otel yangını (DHA)Kartal'da otel yangını (DHA)

    "YANGIN MERDİVENİNDE TADİLAT YAPIYORLARDI"
    Otelin temizlik çalışanı Yüksel Mete, "Temizlik yapıyordum. Duman çıktığını görünce müşterilere haber verdim. Yangın, alt katta çamaşırhanede çıktı. Otel tahliye edildi. İtfaiye hemen geldi" dedi. Otelde çalışan Ali Özdaş ise, "Bezin üstüne kıvılcım sıçramış. Koku geldi. Bizde kapıyı açtık. Tüm dumanlar otelin içine girdi. Yangın merdivenin üstünde çalışma yapılıyordu. Merdivende tadilat yapıyorlardı. Bezlerin üstüne sıçramış. Oradan da depoya gelmiş. Yangın merdiveni var. Yangın çıkışlarımızda var. Alarmları, kapıları açtık. Oteli tahliye ettik. Yangın tüpleriyle bizde müdahale ettik. İtfaiye geldi" dedi.

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