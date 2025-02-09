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Yüksel Güran ve Salim Güran'dan beraat talebi: Narin'in katilleri "Biz çıkalım Nevzat yatsın" dedi!

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın annesi ve amcası serbest kalmayı talep etti. Bütün suçu Nevzat Bahtiyar'a atıp cinayet ve cinsel istismardan yargılanmasını istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025
Yüksel Güran ve Salim Güran’dan beraat talebi: Narin’in katilleri Biz çıkalım Nevzat yatsın dedi!

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    Narin katledildi. Kimse "Neden" sorusuna cevap vermedi. Suskunluk yemini eden anne ve amca, müebbet yedi. Ama hepsi dil birliği yapıp Narin'i dere yatağına gömen Nevzat Bahtiyar'ı suçlu gösterdi. Beraat talep etti!
    Amca Salim Güran'ın avukatı, yeterli delil toplanmadığını söyledi. Baz raporlarının hatalı olduğunu iddia etti. "Nevzat iğrençtir, acımasızdır. Aileyi hipnotize etti" dedi. Cinayet ve istismardan ayrı

    NEVZAT'A YIKIP ÇIKACAKLAR!
    Narin'in amcası Salih Güran ve babası Arif Güran "Aile suçsuz. Narin'i Nevzat öldürdü. Beraat talep ediyoruz." dilekçesi verdi. Dilekçelerde eksik soruşturma yapıldığı, Cumhuriyet savcılarının yanlış yaptığı, kolluğun da bir katili bulamadığı iddia edildi.

    9 Eylül'de Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayeti davasında katılan konumunda olan Arif Güran'ın avukatı Berat Kocakaya, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu.

    GERÇEĞE ULAŞMIYOR
    Narin Güran'ın cinayetinin kesin olarak nerede, nasıl ve kimler tarafından işlendiğinin verilen karar ile anlaşılamadığı belirtilen dilekçede, "Narin Güran'a ait çuval içerisinde çıktığı belirtilen bulgularda; Prostat Spesifik Antijeni tespit edilmiştir. PSA'nın yok kabul edilmesi maddi gerçeğe ulaşma gayesine zarar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

    "KASTEN ÖLDÜRDÜ"
    Nevzat Bahtiyar hakkında verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının hatalı olduğu belirtilen dilekçede, "Nevzat Bahtiyar'ın çocuğa karşı kasten adam öldürme suçundan cezalandırılması gerekirken verilen ceza hatalıdır. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz." denildi.

    BABADAN DA BENZER DİLEKÇE
    Narin Güran cinayetine ilişkin amcası Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ da, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı. Dilekçede, soruşturmanın eksik yürütüldüğü belirtilerek, şunlar yer aldı: "Özellikle Cumhuriyet savcılarının soruşturma eksiklikleri ve yanlışları konusunda verilen kararlar azımsanmayacak orandadır. Diğer taraftan, kolluk köyden sadece 2 kilometre ötedeki Narin'in cansız bedenini bulamadığı gibi bir katili de bulamamıştır" denildi.

    "KUZU POSTUNA BÜRÜNDÜ"
    Cinayet için uygun ortam oluştuğu belirtilen Salim Güran'ın dilekçesinde, "Olay günü Güran ailesindeki 44 üye, düğün davetiyesini dağıtmak üzere gittiler. Nevzat Bahtiyar bunu sabahtan öğrendi, cinayeti tasarladı ve gerçekleştirdi. Baş aktör Nevzat, olayı başından beri takip eden, kuzu postuna bürünmüş bir kurt, bir katildir. Yerel mahkeme medyanın, toplumun ve devlet organlarının baskısı ile senaryolara göre hüküm vererek 3 kişiyi ömür boyu hapisle mahkum edebiliyor" ifadelerine yer verildi. Dilekçede, Salim Güran'ın beraati talep edilerek, şu ifadelere kullanıldı: "Yeniden hüküm kurularak müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi ve diğer sanık Nevzat Bahtiyar hakkında çocuğun kasten öldürülmesi, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Hürriyeti tahdit' suçlarından dolayı ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesini sanık müdafi sıfatıyla arz ve talep ederim."

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