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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hakaret etmişti! Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Astrolog Hilal Saraç hakkında Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Saraç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 23:42 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 23:42
Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye hakaret etmişti! Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Astrolog Hilal Saraç hakkında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denildi.

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