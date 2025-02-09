Kadıköy’de dehşet! Denizden erkek cesedi çıktı: Sarıyer’de kaybolan Velat Can’a mı ait?

Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeş (Takvim.com.tr)

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI



Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Velat Can (DHA)

Deforme olan cesedin üstündeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri Velat Can'ın kıyafetleriyle aynı olduğu belirlendi.

Can'a ait olduğu düşünülen ceset, DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.