Tuğçe Tayfur’un adı yoktu! Miras isyanından sonra mevlit krizi patlak verdi!

Hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur, mirasının bir kısmını TSK ve iki vakfa bağışladı. Vasiyetinde Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur'a pay bırakılmadı. İki isim vasiyete itiraz etti.

Tuğçe Tayfur, "Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı'nın ve alakasız 3. kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de, babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan" dedi.

Tayfur'un sözlerine sessiz kalan Şirin Gözalıcı, paylaşımında dayısı Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, Tuğçe Tayfur ise 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde mevlit okutulacağını belirtti. Öte yandan Ferdi Tayfur'un Yalova'da bağışladığı 8 villaya Şirinler Köyü yapılacağı açıklandı.