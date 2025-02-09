Kapalıçarşı’da 9 milyarlık vurgun: 10 tutuklama

İstanbul Fatih'te tarihi Kapalıçarşı'da bir holdinge bağlı 8 şirket üzerinden kurulan 93 paravan firma aracılığıyla gerçekleştirilen 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile ilgili operasyon düzenlenmişti. Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ö.'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheli sorgularının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, Faik Ö.'ye ev hapsi, 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.