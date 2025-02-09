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Bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı! İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti

Kadıköy’de tarihi Salı Pazarı’nda bisikletli bir grupla tartışan 17 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlardan biri beş yerinden bıçaklarken, diğeri yerde tekmeledi. Hastanede 14 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç, dün beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından hayatını kaybetti.

DHA DHA
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 22:14 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 22:14
Bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı! İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti

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    Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

    Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA)Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA)

    Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.

    Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA)Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA)

    Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi, yoğun bakıma alındı. Minguzzi'nin 14 gün tedavi gördüğü hastanede dün beyin ölümü gerçekleşti.

    Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA)Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA)

    Minguzzi bugün hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesinin yarın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

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