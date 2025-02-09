Deniz Akkaya’nın ev hapsi kalktı! Yurt dışı yasağı devam ediyor

Çocuğu için açılan vesayet davasına bakan hakime sosyal medya hesabından tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Deniz Akkaya hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada Akkaya, kamu görevlileriyle arasında bu tarz bir uyuşmazlık ve dava yaşamadığını ifade etti.

Savunmasında, "Paylaşımlarım üzüntü, öfke ve sitem doludur. 50 gündür özgürlüğümden yoksun bırakıldım" dedi. Mahkeme, Akkaya hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşmayı mayıs ayına erteledi.