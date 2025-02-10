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Ankara'da anne vahşeti! Üç çocuğunun bileğini kesti: 2'si öldü biri ağır yaralı

Ankara Keçiören'de bir anne 12,10 ve 7 yaşındaki çocuklarının bileklerini kesti. Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken 1'i ağır yaralandı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AA AA
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 13:58
Ankara’da anne vahşeti! Üç çocuğunun bileğini kesti: 2’si öldü biri ağır yaralı

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    Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı.

    Keçiören'de anne vahşeti (AA)Keçiören'de anne vahşeti (AA)

    Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.

    Keçiören'de anne vahşeti (AA)Keçiören'de anne vahşeti (AA)

    Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Keçiören'de anne vahşeti (AA)Keçiören'de anne vahşeti (AA)

    Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

    Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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