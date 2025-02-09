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Acı havadis! Ünlü şef Andrea Minguzzi'nin oğlu hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy'de, ünlü şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında sözlü tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025
Acı havadis! Ünlü şef Andrea Minguzzi’nin oğlu hayatını kaybetti

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    İstanbul Kadıköy'de ünlü bir İtalyan restoranın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı.

    Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B. (15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı.

    Diğer saldırgan U.B. (16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acı haber 14 gün sonra geldi. Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

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