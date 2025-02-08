Narin cinayetinde flaş gelişme: Cezası az bulunan Nevzat için istinaf başvurusu yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dilekçesinde şunları belirtti: Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1- e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır, hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın iddianame ile üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

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