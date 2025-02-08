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Pendik'te trafik kavgası! Aynasını kıran motokuryenin üzerine aracını sürdü: O anlar kamerada

İstanbul Pendik'te bugün öğle saatlerinde trafikte akılalmaz bir olay meydana geldi. Motokurye tartışma sonrası bir otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen sürücü otomobilini motosikletin üzerine sürdü ve motokurye yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansırken kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 22:32 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 22:46
Pendik’te trafik kavgası! Aynasını kıran motokuryenin üzerine aracını sürdü: O anlar kamerada

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    Pendik'te bir motokurye, trafikte tartıştığı sürücüye ait otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Feci anlar kamerada: Trafikte tartışma kanlı bitti!

    Olay, öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.'nin üzerine sürdü. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi.



    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA KURYE HASTANEDE
    Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    YARALININ DURUMU AĞIR

    Görgü tanıklarından Alparslan Tanrıkulu, "Bizim gördüğümüz kadarıyla, biri aracın sahibi motosikletçiye bir anda arkadan çarpıyor ve köşede bekleyen çekicinin arasını sıkıştırıyor ve ondan sonra kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışırken de hem arkasındaki kamyonete hem de yanındaki taksiye vuruyor. Halk o anda tabii tepki veriyor, o içeride vuran vatandaş da halka tepki veriyor. Kaza o şekilde oldu, yaralının durumu ağırdı, inşallah bir şey olmamıştır. İnsan hayatı bu kadar uçsuz olmamalı" dedi.

    Muazzez Bitkay ise, "Bir anda kargaşa yaşandı. Kapımızın önünde kurye diğer aracı sıkıştırdı, taksi şoförü aracı sıkıştırdı. Diğer yandan başka bir araç çarpan aracı sıkıştırınca maalesef ki olan kuryeye oldu. Bir anlık öfke bunlara neden oldu. Keşke olmasa" şeklinde konuştu.

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